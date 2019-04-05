稱中共軍機是「自由航行」 他難過：曾經很欣賞謝龍介

2019-04-05 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架戰機在3月11日穿越台海中線對台挑釁，引起不少台灣網友、政治人物嚴厲指責，不料國民黨台南市議員謝龍介卻說，共軍機就像美國戰艦一樣是「自由航行」；對此，粉專「不禮貌鄉民團」難過表示「曾經很欣賞謝龍介」，但是現在只能承認「媽的，我看走眼了」。

時代力量立委黃國昌昨（4日）晚在臉書PO文表示「覺得超爆笑」，他不能理解「怎麼會有人濫用『自由航行』的概念，試圖幫中共戰機越過海峽中線的挑釁惡行辯護呢？」黃國昌不但酸有這樣的想法，根本是「抱中共大腿抱到喪失理智」，且發話者根本搞不清楚他在胡扯什麼，「敵我不分的批評還不足以適當描述」。

有近20萬網友按讚的粉專「不禮貌鄉民團」今日也針對此事在臉書發文，他表示，「大概在兩年前，我曾經很欣賞謝龍介這個人，他在節目上講著一口道地的台語，雖然是國民黨籍，但當時我認為他可能是類似於楊實秋那樣的老實人，現在我只能承認，媽的，我看走眼了」！最後更痛批「最好中國戰機過中線可以解讀成自由航行啦」。

對此，網友紛紛留言表示「可以請他不要再講台語了嗎？我聽了真噁心」、「我是台南人，我很清楚！怎麼會有人對（蠪蓋仙）有老實人的錯覺？？不是會說台語就是代表台灣本土，好嗎？」、「巧言令色之流」、「看龍騙仙一直圍繞在賴清德身邊，看起來斯斯文文，經過這次台南立委補選，真面目都完全露出來了」、「我也曾經因為他溜溜的台語覺得他還不錯，但現在我也承認真是看走眼」。

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