中國想大肆收購台灣臉書粉專 開價曝光驚呆網友

2019-04-06 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選一天天接近，中國也開始積極布局，招攬台灣在地網軍，不少臉書粉專都收到不明人士要求收購粉專的訊息。對此，粉專「抓到了！這梗很綠」公開了收購者低到令人驚訝的報價「1000台幣」，引起網友一陣嘲諷；不過，黨產會委員、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋卻嚴肅地在貼文下方留言分析了相關原因。

近日不少粉專發文都說，收到有人要求「收購粉專」的訊息，從人數僅有幾千的小粉專，到人數大至數十萬的粉專都陸續傳出類似事件；宜蘭市民代表林雨蒼就在臉書蒐集了相關照片，透露中國如何利用社群網站打資訊戰。

按讚人數2萬6000多人的粉專「抓到了！這梗很綠」5日在臉書PO文說，「看到其他台派粉專被私訊要收買，敝粉專也被私了，不過才出價台幣1000，起碼加個零好嗎？」粉專也PO出了與當事人的對話訊息，只見一名網友出價1000台幣要求粉專「賣給他經營」，還說是要用來經營搞笑圖片。

對此，網友紛紛在下方留言嘲笑說，「一千太羞辱了啦啊」、「加油好嗎？人家6000人粉專都被出價1500了」、「1000根本羞辱人」、「有的粉專和社團都叫到上百萬了，這個中國人才叫1000元」。

不過，台大犯罪學研究所助理教沈伯洋認真在下方回覆說，「價碼不高是因為受眾不是他們要的」，他認為，中國操縱敵對陣營的手法偏弱，操縱中立選民的手法比較高超；沈伯洋也警告，「但是他們進步非常快」，最後也提出疑問，「理論上也不應該只用1000這種價碼，要是我的話，500-1000萬還差不多」。

相關照片請點林雨蒼臉書

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