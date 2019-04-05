批民進黨搞分化鬥爭 朱立倫：讓和解成為台灣團結重生力量

2019-04-05 21:46

〔記者陳昀／台北報導〕表態參選國民黨總統初選的前新北市長朱立倫近期在臉書展開系列直播「我當總統」，今晚以「「朱立倫當總統，讓和解，成為台灣團結重生的力量」 」為題，批評民進黨搞清算鬥爭、去中去蔣化拚選舉，無助台灣團結，他當選後勢必用修復代替報復，實踐2016年競選總統的政見「One Taiwan」，因為國家強大與否，不是看血統，而是包容性。

朱立倫說，台灣走過威權時代，曾留下過許多傷痕，但是面對上一代留下來的歷史，應該以修復代替報復，而不是製造更多誤解與對立，但促轉會已然成為清算鬥爭的工具，從張天欽說出要對付侯友宜那刻起就被看破手腳了，民進黨不斷去蔣化、去中化、去國旗化，哪天把中華民國也去掉了也不讓人意外！

朱立倫說，他2016年競選總統時曾提出「One Taiwan」，意指我們只有一個台灣，不分東西南北、男女老少、本省外省、原住民新住民，一個國家強大與否，不是看血統有多純正，而是包容性有多強，他當總統一定正視歷史事實、坦然面對歷史真相，但不搞分化鬥爭，讓和解成為台灣團結重生的力量！

朱立倫說，他在桃園縣長任內大力推動兩蔣文化園區，但時任總統陳水扁推動「去蔣化」，讓全台各地公園、學校、機關的蔣公銅像被迫拆遷，他將銅像安置到兩蔣文化園區後，大大帶動地方觀光，但蔡英文上台後，去年遊客人數從往年的每年350萬人，銳減到只剩75萬人，銅像上還有很多蜘蛛絲。

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