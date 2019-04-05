中國招攬台灣在地網軍 府：密切注意瞭解背後目的

2019-04-05 21:31

〔記者李欣芳／台北報導〕中國處心積慮滲透台灣，對台發動錯、假訊息攻勢，對於傳出中方欲購買台灣各大臉書粉絲專頁，並招募台灣網軍，總統府府方人士今天表示，將密切注意並分析其背後的目的，我相關單位長期以來也對境外勢力錯、假訊息的攻勢密切監控並進行因應。

總統府發言人林鶴明今晚接受本報訪問時則表示，網路謠言、假新聞的泛濫，確實是當前各國在公共治理與社會穩定上的高風險因素，從錯誤的健康訊息、迷信到不實的公共事務謠言，乃至於以干預他國內政、選舉為目的的跨國性假訊息攻擊，各個層面的錯假資訊，相當程度衝擊社會間的彼此信任，緊急狀況時也可能帶來嚴重的安全危機。

林鶴明指出，政府針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，也會加強跨國合作，不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。政府有責任阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。法制面上，權責部門也正參考主要民主國家的因應機制進行研修。

他說，更重要的是要呼籲國人、民間包括媒體在內各私部門建立更嚴謹的訊息使用習慣與公共責任養成，對於不確定的訊息多查證，對於未查證的訊息不傳播，將有問題的錯假訊息帶來對國人健康、社會安全秩序的危害降到最低。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/