民眾問台獨 蔡英文：台灣本來就是獨立主權國家

2019-04-05 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天在隨從陪同下，走訪雲林多處廟宇，行程中有一位民眾向總統提問「台獨對我們有什麼好處？」蔡英文則表示，台灣本來就是主權獨立的國家，「哪有獨立的問題？」

綜合媒體報導，蔡英文今日展開雲林宗廟之旅，從上午至傍晚連續走訪當地等5處廟宇，總統所到之處都聚集不少民眾。下午蔡英文一行人來到土庫鎮順天宮參拜時，同樣也有熱情民眾歡迎，隨後蔡英文也與民眾展開座談互動。

座談中，有民眾向總統提問最近大家都十分關注的九二共識議題，直問總統是否支持台獨？另外農業發展、外銷對於台灣而言十分重要，「究竟台獨對我們有什麼好處？」

對此，蔡英文表示，台灣已經是主權獨立的國家，沒有獨立的問題，「我們自己管自己，我們有外交、有民主制度、有總統，不是國家是什麼，我們不該對自己沒有信心」而且只要產品（農漁產品）品質好、價格公道，就賣的出去，與九二共識無關。

蔡英文強調，台灣應該要對自己有信心，國際上都十分肯定台灣的民主自由，「我們不會接受一國兩制，我們講清楚我們的底線。」

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