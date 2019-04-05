美國利用台灣為己利？ 旅美鋼琴家舉例問：這樣講有良心嗎

2019-04-05 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國多次在中國打壓台灣時，公開表態支持台灣，包含日前共機越過台海中線，美國在台協會（AIT）就批北京試圖片面改變現狀是有害的，美國白宮國安顧問波頓也說，中國軍事挑釁無法贏得台灣民心。但仍有台灣人認為，美國並非真心幫助台灣，而是利用台灣；對此，曾旅居美國8年鋼琴家楊登凱舉例反問，「我們應該捫心自問，這樣講有良心嗎？」

「三天兩頭看到那種美國不是真心幫助台灣而是在利用台灣的論調，令人滿是疑問。」楊登凱在臉書表示，國民黨失去中國帶著軍民來到台灣後，是誰幫忙守住台灣海峽？台灣窮得要死的年代，是誰給錢給糧，讓大家不用餓死？而大學裡的老師，多半是到哪裡求得高深知識？台灣的驕傲台積電，是在誰的幫助下成立？台灣軍隊的武器，是誰給你？用的是誰的技術？以上答案通通是美國！

楊登凱說，「我們捫心自問，你認識一個又窮又沒知識的小孩，給他吃的、教他謀生知識、教他自衛技能，最後被他說你不是真心幫他，他自衛用的刀子居然沒送他，他睡覺時居然沒來幫他守門，你怎麼看？這人有良心嗎？」

楊登凱感嘆，「美國不是真心幫助台灣，只是為了自己利益」這句話背後對於「真心幫助台灣」的認知到底是什麼呢？大概是指美國必須全額負擔軍費、無條件給錢給糧加技術轉移，讓台灣升級成日本吧，「但是天底下真有這樣的好人嗎？」

他說，以他的理解，「在美國人的認知裡面，對待朋友從來不是養你一輩子，他們尊重朋友的個體性，你窮他可以請你吃頓飯，你困惑他可以給你建議，在洪水來的時候，他可以敞開家門讓你來避難，但你的問題仍然是你的問題，自立仍然是你自己的責任。」

楊登凱強調，台美關係之中，美國的利益是保住台灣這個島鏈裡的關鍵位置在美國陣營裡，作為互利交換，他給台灣各種好處也是對自己有利的，台灣有錢可以自己負擔軍費，台灣民主自由安定，代表美國價值成功；對台灣來說，自己的生活品質也大大有好處，沒有被抓進集中營的恐懼。「也許我們都該問自己，什麼才是真正的朋友。」

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