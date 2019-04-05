讚小英守護國土決心 國軍弟兄發聲：我需要堅持主權的領航者

2019-04-05 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機上月31日穿越台海中線對台挑釁，與我方戰機對峙10分鐘，總統蔡英文強勢提出「三不」抗議，更下令軍方「若共機蓄意越線，需第一時間強勢驅離」。對此，有現役職業軍人透過匿名方式在「焦糖哥哥」陳嘉行的臉書發聲，強調「我們需要的是堅持自己主權的領航者，我國軍，身為以有蔡英文總統為領導而驕傲。」

針對共機越線挑釁，蔡總統1日強調，她做為總統，會和戰士一起奮鬥到底，國土一寸不讓，也強調「已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」對於蔡總統這番強硬回應，中國外交部則是氣炸地說，「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」！

對此，一名匿名的現役職業軍人透過陳嘉行的臉書吐露心聲，表示雖然軍人必須保持中立，不得在臉書或公開場合發表立場，但他也認為，國軍就是要捍衛台灣的主權，要保護這塊土地上的所有事物，「這不就是我們國軍的價值所在嗎！」

該國軍弟兄怒批，國民黨上上下下只想扒著中共力量壯大國民黨，真的實在可笑，如果兩蔣地下有知，一定會懲罰歷來攀附中共的國民黨人。他更強調，「自己都無法捍衛自己的尊嚴，還要人家來尊敬你！自己的國家自己救，我們需要的是堅持自己主權的領航者」。

他喊話，「2020唯一支持蔡英文！我國軍，以身為有蔡英文總統為領導而驕傲！」

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