國台辦當面對我學生球員稱「祖國大陸」 網友怒：祖你老木

2019-04-05 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕「海峽兩岸學生棒球聯賽」第三屆，今（5）日在北京開幕。不料國台辦主任劉結一昨（4）日在北京會見參賽的兩岸球員代表時，竟表示「歡迎台灣青年將祖國大陸作為『青春夢想開始的地方』，與大陸青年共同追夢、築夢、圓夢」。

根據《中央社》報導，「海峽兩岸學生棒球聯賽」進入第三屆，台灣球隊男子組有中原大學、世新大學、吳鳳科大、城市大學、中信金融學院、清華大學、中山大學、嘉南藥大、桃園體大、文化大學共10隊參加；今日上午的開幕式有中國國台辦副主任龍明彪、國台辦交流局長黃文濤，以及中華民國棒球協會副理事長林華韋等兩岸棒球界人士出席，並由龍明彪開球。

根據新華社報導，國台辦主人劉結一在北京會見參賽的兩岸球員代表時表示，希望兩岸選手能透過比賽交流結下友情，並「歡迎台灣青年將祖國大陸作為『青春夢想開始的地方』，與大陸青年共同追夢、築夢、圓夢」。

相關新聞被轉至PTT後，網友紛紛留言痛罵「參加的不會覺得被羞辱了嗎」、「歐洲大陸還是南極大陸？」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「祖你媽」、「祖你老木」、「你祖嬤啦 三小祖國」、「滾 噁心」。

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