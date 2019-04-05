李喜明視導空軍台南聯隊 IDF飛行員臉上氧氣罩痕還未消...

2019-04-05 17:42

〔記者羅添斌／台北報導〕這真是最美麗的壓痕了！

參謀總長李喜明上將昨天先是陪同蔡英文總統到空軍第四聯隊，慰勉F16戰機飛行員，李喜明自己接著又趕到位在台南的空軍第一聯隊，感謝IDF飛行員們在嚇阻攔截中國軍機任務的辛勞。

根據軍聞社發佈的照片顯示，李喜明在慰勉台南IDF飛行員時，幾位男女飛行員駛的戰機才剛落地結束任務，臉上都還留有因為久戴氧氣罩而尚未消除的壓痕，但是飛行員們個個仍然精神抖擻。

李喜明昨天在南部地區，分別慰勉了聯隊地勤與空勤人員，並且到別到防空暨飛彈部隊

視導慰勉。

李喜明在飛行作戰隊，慰勉剛執行飛行訓練與空防警戒任務返基地的第一線飛行員，肯定他們守護國家天空的表現，讓國人得以在安全無虞的環境中安居樂業。

在防空暨飛彈部隊上，李喜明讚許「日前共機穿越海峽中線，大家輪值戰備，都能全程掌握，做得很好」，他對防空暨飛彈部隊給予特別讚許，肯定其保持高度戰備警覺與戒備，嚴密掌握空中動態，才能有效嚇阻共機的挑釁行為，捍衛領空，確保國家安全。

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