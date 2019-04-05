拜託鄉親繼續支持 蔡英文：台灣主權一定守得住

2019-04-05 16:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文今天上午到雲林拱範宮參拜，參觀貨櫃市集，她感謝民眾的支持，讓民進黨可以在中央執政，雖然縣長選舉結果不太理想，但接續的立委選舉及總統大選，還是得拜託鄉親繼續支持，中國對台壓力的壓力雖然越來越來，台灣的主權一定守得住。

蔡總統說，民進黨很認真在做事，但有民眾反映，民進黨做那麼多事，為什麼百姓沒有深刻的感受？這是因為所做的都是基本性的改革，這樣的改革需要比較長的時間，效果也會比較晚出現，但現在效果已逐漸顯現出來，今年這整年在國政上、在照顧人民上、在經濟發展上都能看到過去3年努力的成效，因為政府所做的每一件事，都是為了台灣未來長遠發展。

針對台灣主權的問題，蔡總統說，這幾年看到中國愈來愈有企圖心，一直要擴張出來，區域內國家都能感受到中國的許多動作，對台灣的威脅也越來越大，但台灣這2、3年來國際社會的關係不錯，與日本、美國、歐洲等主要民主國家的關係也處理得不錯，我們有困難，他們都會在國際發聲、給我們支持。

蔡總統說，雖然中國對台灣的壓力越來越大，但國際對台灣的支持也越來越強，大家對中國的動作要注意，但不要太煩惱，台灣的主權一定守得住。

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