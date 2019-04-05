美軍早駐台中國這樣回應 學者酸「很弱」：應該這樣做

2019-04-05 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）3日首證實，包括陸海空三軍與海軍陸戰隊在內的現役美軍，自2005年起就進駐AIT，中國外交部發言人耿爽則指出，美方此舉必然給中美關係「造成消極影響」。對此，台師大政研所范世平酸說，中方回應「怎麼這麼弱？應該要強烈抗議，召回大使吧。」

中國媒體4日針對現役美軍早已進駐美國在台協會一事，詢問外交部發言人耿爽有何表示，耿爽則回應，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，必然給中美關係「造成消極影響」。

「怎麼這麼弱？應該要強烈抗議，召回大使吧。」范世平表示，沒辦法，中共副總理劉鶴正在華盛頓進行貿易談判，共機穿越海峽中線讓美國撿到槍，認為破壞現狀，這不利中國的談判，所以為了談判成功，只能委曲求全的吞下美軍駐台的苦果。

范世平另提到，中國江蘇鹽城的化工廠3月21日發生重大爆炸案，78人死亡，同一天中國領導人習近平也展開歐洲之旅。「對習來說，78只是一個數字，他還是依照計畫出訪，因為沒人敢說什麼，他也完全不在乎」。

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