中國佈局2020大選！招攬台灣網軍、網紅護航話題 支持統一

2019-04-05 16:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020總統大選將屆，中國開始積極佈局，招攬台灣在地網軍，最近不僅徵求「轉貼高手」，也欲購買台灣各大臉書粉絲專頁，甚至要招募網紅加入團隊。陸委會表示，將請主管機關瞭解是否有違法之虞。

臉書粉絲專頁「朕治腦殘中心」上月轉發一則「徵才公告」，指名要找「訊息散播、轉貼高手」，內容提及應徵著必須擁有二至三個臉書帳號，或兩個以上的LINE、微信、雅虎帳號，或可以隨時配合申請以上帳號。工作內容則為「配合散播農場文」、「配合我們發布新聞話題帶風向」、「配合泛藍甚至對岸的話題留言、護航」、「攻擊、刷淡、洗版所有與我們相左的文章或留言。」更開出月領3.5萬元薪資。

近日在徵才網站也出現徵求「政黨FB粉絲專業管理小編」，主要是管理，黨內粉絲專頁的發文及宣傳案件，預算2至5萬左右，並強調執行時間不拘，在家作業也可以，不過前提竟然要「支持和平統一」。

臉書上也出現徵求網紅，直接寫明要徵求支持「兩岸友好／統一」之政治立場的網紅。徵才啟事指出，此為「內地四川政府單位專案」，流量與粉絲數不需高，人美即可，內地經紀公司全額輔導補助培訓，提供每日線上流量至少200萬之各大平台曝光，培訓期間根據人的質量提供底薪5000到10000人民幣。

另外也有數個臉書粉絲團收到私訊詢問，能否購買該粉絲團的經營權，轉讓給他們經營，訊息內容看得出是中國當地用語。包括「不禮貌鄉民團」、「姆士捲雜物誌」等粉絲團都收到相關訊息。

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