「辣台派願意用行動支持妳贏得初選」林飛帆臉書PO文挺小英

2019-04-05 15:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行，前行政院長賴清德挑戰現任總統蔡英文，太陽花學運領袖林飛帆今天首度表態，「我要再次明確表達，民進黨總統初選，我支持蔡英文總統。」但林飛帆也強調，媒體報導蔡總統身邊有部分缺乏信心的核心幕僚想要強行主導，透過中執會或其他方式停止初選，改為直接徵召，不僅無法幫助蔡總統，更可能讓已經決定參與初選的蔡總統陷入進退兩難的困局，讓好不容易回升的民意支持付諸流水。

林飛帆臉書全文：

上一次po出這張合照，是2018年1月8日，為了阻止「勞基法修惡」寫信給蔡英文總統、賴清德院長以及台灣社會。很遺憾，那次沒能擋下修法。民進黨政府也因為「勞基法修惡」等政策，在去年底選舉付出慘烈代價，大幅失去青年支持。

這次再po出這張合照，仍然是要給蔡總統和賴院長。希望結果是好的。

我不是民進黨員，但對目前國家局勢的走向，我想表達個人的深切憂慮。

正在此時，中國藉由2020大選，加速將台灣鎖入「一個中國」、「一國兩制」的陷阱。台灣是否能夠順利渡過經濟社會轉型的陣痛？是否堅持改革道路？民進黨總統候選人初選程序是否能夠順利舉辦？我想表達一些看法。

作為此時唯一有機會在明年總統大選中，抵抗北京代理人勢力的本土政黨，民進黨的總統候選人決定，已非民進黨自身的家務事，更是所有心繫台灣未來發展的朋友們，共同關心的議題。

我對過去民進黨政府的諸多施政有所批判（例如勞基法修惡、婚姻平權的搖擺和兩岸協議監督機制立法的拖延），但在這個台灣面對中國併吞、中國銳實力裂解台灣的關鍵時刻，我想公開而明確表達：我對民進黨總統初選候選人蔡英文的支持。

我明白，在許多長期投身獨派運動的前輩眼中，蔡總統對國家主權定位立場的宣示，仍無法滿足他們的期待。但我必須說，在中國威權擴張與美中關係劇變之際，蔡總統能夠穩住台灣與美日的關係，以及台灣與國際「民主價值同盟」國家的關係；並在中國威逼台灣時，適時反制，爭取國際支持，也確實是值得肯定的成就。細究賴院長參與初選後所提出之「務實台獨」主張（https://ppt.cc/fJxoOx），我認為與蔡總統過去三年來的政策沒有重大差異；甚至，比蔡總統的主張更為「溫和」。

2016年，民進黨的勝選，部分原因是人民對國民黨守舊勢力的深惡痛絕，但更重要的是，當年的民進黨，與民間、NGO、學界多年的合作，提出多項重要改革訴求，諸如轉型正義、年金改革、能源轉型、婚姻平權到勞動權益保障等，呼應了台灣社會與經濟轉型的需求。那一年，讓年輕人願意支持民進黨的原因未必是因為蔡總統個人，而是對這些改革議程的召喚，燃起熱情，希冀改變。我支持蔡總統的原因，也是如此。

民進黨若要能重新召喚青年世代的熱情，在我看來，不能依靠擁抱傳統思維、順從既得利益的開發期望，例如賴院長著重解決「五缺」，對陷於結構困境的企業「要什麼就給什麼」，這些措施無助經濟體質的轉型；而是該把握時間，在未來一年，重建政黨作為橋接社會意見與政府政策實踐的窗口，讓更多改革議程落實，有效推進。更重要的是，要讓人民有感，確實提升基層民眾的收入，照顧社會大眾的基本生活需求。

這些改革議程，在去年底，因為保守勢力反撲、中國滲透、民眾在經濟上的相對剝奪感，致使民眾對改革期待落空，讓民進黨在大選與公投雙雙遭逢空前挫敗。

在敗選後，民進黨政府也尚未反思，決策的封閉性也是重要原因，包括蔡總統自己身旁的特定幕僚，是否封閉了與社會各階層的溝通，以及蔡總統的決策感知等種種因素。

這個挫敗不只是民進黨的，更是整體台灣社會，自反服貿「三一八運動」以來面對的最大挫折。

台灣社會變遷之快速，經濟問題之複雜，甚至政黨政治板塊位移變化都已然來到新的階段。我們知道，改革工作絕對不是訴諸理念就能獲得支持。但任何政黨，恐怕都無法單靠傳統基本盤獲取執政權，而是必須靈活回應社會大眾，在短中長期的所感所需，更要面對台灣社會迫在眉睫的轉型必要性。

主張民進黨應更換人選的獨派前輩，最常見的說法，就是蔡總統的民調太低。

但其實，就我所知，蔡總統的民調與整個民進黨的支持度確實在穩定回升。這除了是因為蔡總統從敗選後迅速調整與社會對話的節奏，還有蘇院長所謂「接地氣」的政策行銷和網路操作，但同樣不可忽視的是，新的民進黨中央，在卓榮泰主席與羅文嘉秘書長變換陣型後，重新找回黨中央作為民間與政府橋接窗口，並順利讓一些進步政策議題成功推進，讓民間社會願意重拾對民進黨的信心。

他們的開放路線等種種作為，都讓許多公民團體，如能源，同婚，人權等希望台灣社會更進步的力量，逐漸恢復對民進黨的信心，也讓更多年輕人才願意在艱困時刻，加入民進黨的新團隊。

民進黨只要能堅持改革路線，回應台灣社會轉型所需的改革要求，重新建立起社會連帶，絕對還有機會在這次總統大選中，成為守住台灣的關鍵力量。而蔡總統仍能成為帶領社會進步改革、守住台灣主權安全的領導人。

我對蔡英文總統有這樣的信心。

然而，最近民進黨初選過程的紛紛擾擾，確實令人十分憂心。我們看到報導，因有人擔心火車對撞，所以蔡總統身邊有部分缺乏信心的核心幕僚想要強行主導，透過中執會或其他方式停止初選，改為直接徵召。（https://ppt.cc/fZHV7）

但我一定要說，這種做法，無論有多少苦衷，都會讓社會認為是「擔心輸乾脆掀牌桌」，不僅無法幫助蔡總統，更可能讓已經決定參與初選的蔡總統陷入進退兩難的困局，讓好不容易回升的民意支持付諸流水。

在蔡總統與賴院長兩人分別登記參與初選後，初選程序已經啟動，這表示兩位是有信心進行一場民主競爭，若中途橫加廢止，所引發的亂局與爭議，結果恐怕將不只是民進黨的分裂，而是本土陣營與台灣民主發展前景的山崩地裂，乃至台灣民主與國家主權的淪喪。

我相信，蔡總統絕對不希望這個政治後果，成為她的負面政治遺產。

在此，我要再次明確表達，民進黨總統初選，我支持蔡英文總統。

我理解，也敬佩，賴清德前院長願意承擔大局的胸襟，和團結本土陣營與進步改革期盼的決心。但我更相信，賴院長若願意接受黨內初選協調機制，與蔡總統搭檔形成更強韌的組合，將是展現更大承擔的最佳機會。時間與機會還在賴院長這一邊。

倘若賴院長真的放不下「舍我其誰」的執著，那我也相信，許多心懷進步改革理念的同行夥伴，尤其是年輕世代，也會願意竭盡全力幫忙蔡英文總統爭取更多人的支持，贏得民進黨的總統民調初選，而非「掀牌桌讓火車出軌」。

我想明確告訴蔡總統：有更多支持妳的＃辣台派，願意用行動一起支持妳贏得初選，贏得連任，請妳一定要有信心。

＃幫小英贏初選— 和蔡英文 Tsai Ing-wen

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