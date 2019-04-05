中科院研改海弓三及海劍翎盼換裝 海軍：看成果再說

2019-04-05 14:48

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院近年在各式飛彈研發有成，但也不全然事事都如中科院所願，中科院曾公開展示「海弓三」型艦用中程防空飛彈，以及由天劍飛彈研改的「海劍翎」型艦用短程防空飛彈，希望獲得海軍青睞採購換裝，但沒有想到，海軍最近正式表態，指「海弓三」及「海劍翎」都還在科研階段，待中科院完成產品研發到全案部署等程序，至少還要5年以上，緩不濟急，因此有必要進行現役「海欉樹」、「檞樹」及「標準二型」防空飛彈的投資維持。

「海弓三」是以陸射型天弓三型防空飛彈為基礎進行研改，希望可以部署在大型軍艦上，取代現有的「標準二型」飛彈，成為軍艦中程防空主力；「海劍翎」系統則是以天劍飛彈搭配中科院自主研發的新一代影像紅外線尋標器，具有多目標攔截能力，一套系統配有12枚海射型天劍飛彈。

不過，根據國防部最新送交立法院的說明報告指出，標二飛彈是美軍現役裝備，全球約有12個國家正在使用中，目前美方也沒有汰除規劃，我海軍預劃再使用20年，考量海弓三及海劍翎還在科研階段，在完成部署前，為了維持基隆級軍艦的防空戰力，海軍還是有必要向美國採購少量的標二飛彈備份組段，供執行故障組段檢換使用，以維持標二飛彈的全彈妥善。

海軍表示，後續要視中科院在109年的研發測試成果，評估是否符合海軍的作戰需求後，再納入後續建案採購規劃。

海軍說，海欉樹及檞樹飛彈部分，雖已服役很久，但全彈只要實施壽限件的更新，估計可延長飛彈服役期5到10年，未來在海劍翎完成作戰測試評估並量產後，再來全面換裝。

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