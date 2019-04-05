下水道工程也被造神 高市議員簡煥宗：跟誰上任根本無關

2019-04-05 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市鹽埕區一個下水道工程被韓粉稱為路平「新工法」？挖空填平好細膩？結果慘遭網友打臉；該選區的高市議員簡煥宗加碼爆料，韓粉看到的細膩，其實是要保護「咕咾石溝渠」，要感謝第一時間發現的文史工作者，以及事後用心規劃的文化局、水利局承辦人員。

簡煥宗說，去年3月10日、位於鹽埕區大仁路和新興路口的一處老舊箱涵塌陷，造成一部汽車卡在那，還記得卡住的是一輛volvo。

接著水利單位就進場善後，審慎檢討大仁路這條箱涵，結果開挖工程進行中又挖到了寶，就是「咕咾石溝渠」，在文史工作者確認下，透過文資程序，雖造成當地店家有一陣子不便，但也在文資保存和水利工程中找到一個施工方式！

所以這個工程是從去年施作到現在的水利工程，你看到的「細膩」這是要保護「咕咾石溝渠」！

至於是誰作的？簡煥宗覺得要感謝第一個時間點發現的文史工作者，更要感謝辛苦參與工程的文化局和水利局的公務人員，更感謝當地店家的體諒，這件事和誰上任根本一點關係都沒有！

簡煥宗感慨媒體去求證有那麼難嗎？這個是在可以哭什麼掉什麼淚？文史工作者也說，真的跟路平沒有關係阿！

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