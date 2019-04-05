微型飛彈突擊艇 109年開始4艘先導型突擊艇建造

2019-04-05 12:06

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方計畫產製60艘微型飛彈突擊艇，總經費達316億3844萬元，軍方官員今天說，根據規劃，在完成原型艇的測試後，明年度將會先生產4艘微型飛彈突擊艇，並要在111年前完成作戰測評，如果測試結果符合海軍的作戰需求與作戰效益，會在118年前，完成56艘量產型的微型飛彈突擊艇。

微型飛彈突擊艇配備兩枚以上的雄風反艦飛彈，另為提高防空作戰火力並提升戰場存活率，突擊艇還加配肩射式刺針飛彈。

軍方官員今天說，微型飛彈突擊艇的總經費達到316億3844萬元，預計生產60艘，全案委由中科院辦理，今年執行合約設計，並建造一艘原型艇進行模擬載台測試，109年由中科院辦理小批量先導生產4艘載台招商評選及簽約，預計在111年前完成作戰測評。

官員說，測評結果如果符合海軍的作戰需求與作戰效益後，軍方規劃在112到118年完成後續批量（56艘）的量產。

中科院先前委託龍德廠完成一艘光榮之星海上測試載台船，軍方內部盛傳，這就是微型飛彈突擊艇的原型艦。「光榮之星」外觀就像是縮小版的沱江軍艦，艦艏預設砲位或是模組化的飛彈空間，後段也比照沱江軍艦規劃，設有模組化的斜式飛彈發射箱空間。

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