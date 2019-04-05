砲轟「反核食弱智」 柯文哲再批：公投是沒有意義的

2019-04-05 11:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視台專訪，提到日本核災區食品進口訴諸公投是「弱智」，砲轟台灣是弱智的國家，發言引發爭議。柯文哲今早出席清明追思音樂會再被問此事，柯先是反問，要跟美國、歐盟不一樣的標準，除非有很強的理由，「不然你（反對者）怎麼跟世界接軌」，接著柯再度批評去年公投，表示宣導不足且資訊也不完整，那個投票是沒有意義的。

柯文哲3日接受電視台專訪，提到去年大選綁公投，直指當中他最有意見的就是日本核災區進口那題，痛批「怎麼會讓這題公投？我們是個弱智的國家」。柯文哲4日受訪時態度十分堅持說，「這就是我的想法，不服氣大家來辯論啊」。

柯文哲今早參加清明祈福法會暨追思音樂會，會後接受媒體聯訪被問到為何要這樣說？柯文哲說，台灣要成為一個跟世界接軌的國家、台北要成為一個國際城市，必須跟世界有同樣的標準，「如果我們要用跟別人不一樣的標準時，大家應該好好思考，我們有這麼特殊嗎？」

柯強調，核食問題如果不用美國、歐盟的標準，不是說不可以，「但你（反對者）要有很強的理由，不然你怎麼跟世界接軌？」他舉例，北市府在制定台北市都市發展計畫，最後還是參考聯合國的永續發展目標，所以與世界接軌是很重要的概念。

公投結束許久，媒體質疑為何選前不提出主張，選後才要放炮？柯文哲則說，老實講當時他忙著自己的選舉，還問在場記者「你要聽實話嗎？」柯說，他是公投那天進去（投票所）才開始看有哪些題目，所以他發現有幾個問題，民主政治重點不是投票而是事先討論，如果資訊不足、不清楚，那個投票是沒有意義的，如果連他自己都是第一次進到投票所才在看題目長什麼樣子，表示事先宣導不是很多。

柯文哲還說，那些公投題目都有問題，比如同志議題那5題，同志議題是價值、人權，拿出來投票是很奇怪的，核災更不用講，至於那些核電公投，如果訊息不清楚，根本投票沒有意義，因為台灣能源政策、產業政策都是一整套，哪裡是這樣投票可以決定的，「（所以）說弱智還差不多」。

媒體最後再質疑柯，是不是自己忙著選舉忘記關心公投？柯說，根本沒有努力（宣導），「如果連我都搞不清楚，我就知道這個不是很…」；柯強調，民主政治不是只有投票，其實事前的討論也很重要，大家應該要思考如何建立一種制度，就是政策不會因任期去改變，這種公民參與制度該怎麼建立，才是要思考的。

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