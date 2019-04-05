高雄人都怒了 下水道工程也要造神變「細膩鋪馬路」

2019-04-05 10:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕臉書社團「韓國瑜後援會」有網友貼文，指高雄市長韓國瑜上任後，鋪路工程細膩，感謝市府團隊的用心，還隨文附上6張照片佐證，結果被親韓媒體引用，以「韓國瑜上任…道路全挖空『細膩鋪平』！高雄人感動淚：沒看過這新工法 」標題寫成新聞，結果被網友狠打臉，直指那是「下水道」工程，不是在鋪路。

臉書多個粉絲專頁和社團也紛紛跳出來製圖打臉，指稱「11/24之後高雄人是不是都變XX了，明明就是下水道工程，是在鋪三小馬路。還新工法咧..還細膩鋪路咧，我他媽都不敢承認我是高雄人了」

網友也怒批，「新聞不需要誇大不實，工法都一樣，照片中是高雄從去年開始就一直在做的基礎工程『水溝與廢水道分開』，做事是好事，但每天看媒體造神就噁心」，但也有韓粉護航，指「雖然新聞在那邊拿韓市長造神小弟也很不認同，但撇除掉造神的方面來講，韓市長真的是說到做到，確實地建設高雄，擁有以前花媽時候沒有的建設&所擁有的問題一一解決，媒體會拿來造神不意外，韓國瑜就是一位那麼好的市長」。

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