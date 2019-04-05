成功連任挨批無心市政 柯文哲：台灣欠缺長遠規劃

2019-04-05 10:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕成功連任的台北市長柯文哲，上任滿100天，期間不斷出訪、四處趴趴走，挨批為了選總統無心市政，政績推不出來。柯文哲今早出席北市民政局舉辦清明追思音樂會時受訪強調，對他而言，市政是連續的，沒有什麼百日不百日的。

媒體追問上任百天看到政績很難嗎？柯文哲說，不是啦！其實他最近不管去年到歐洲或今年去美國參訪，「發現我們欠缺長遠規劃，因為這種民主政治，的確是要改進的地方，不是督麥（接受媒體聯訪）就可以講的題目」，柯認為應建立公民參與，確保政治政策不會因任期轉彎。

柯文哲表示，如果沒有建立這種制度的話，不管換行政院長、地方首長，地方建設就會轉彎，這樣台灣永遠沒有長遠規劃。

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