參加探索兩制台灣方案論壇 文大學者被中媒做宣傳樣板

2019-04-05 06:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國密集啟動「探索兩制台灣方案」，由全國台灣研究會主辦的學者論壇上週召開，南京大學本週也針對台生與台青舉辦工作坊。而上週的學者論壇，多家中媒大篇幅報導，雖有台灣學者否認報導發言內容，但已被作為「一國兩制台灣方案」的宣傳樣板。

全國台灣研究會是中國重要對台智庫，現任會長是中國外交部前副部長戴秉國、副會長為汪毅夫。台研會上月28日在福建省召開兩岸青年學者論壇，並以「維護和平統一前景，探索『兩制台灣方案』」為主題，宣稱有30多名兩岸學者與會。

台灣學者包括文化大學副教授劉性仁、政大國發所博士候選人殷瑞宏，以及廣州中山大學國關學院副研究員王正、寧波大學講師文瀚等赴中任教的台籍學者，成大政經所中國籍博士生郭善文也與會。

「中國台灣網」稱，研討會上，兩岸學者普遍認為，兩岸統一是不可阻擋的大趨勢，並就探索推動一國兩制台灣方案提出創造性的思考方案及意見建議。

「中新社」與「新華社」報導，劉性仁表示，「兩制台灣方案應該有創意、可操作性和可持續性。方案應由雙向、互動協商產生，除了反台獨核心意涵外，還要處理兩岸合作等問題。」他並認為，「推動兩岸關係和平發展，推進兩岸經濟社會融合發展，構建兩岸命運共同體，將成為實現兩岸和平統一的關鍵一步。」

不過，劉性仁接受本報記者查證時強調，「沒有接受新華社專訪，口頭表達方式也沒有如此，有論文集可查，在場台灣老師亦可作證」。兩岸交流必須持續進行，所以不想再論及此事。

中山大學教授林文程表示，中媒選擇性報導，是為營造擁護一國兩制氛圍，或許有台灣學者在會中「勇敢發言」，提出一國兩制不可行，但中媒怎會打臉「習五條」？無論如何，赴中參與相關研討，必定淪為統戰宣傳與樣板。

台灣民主基金會副執行長顏建發說，藍營核心學者知道敏感性，選舉到了，不敢淌混水，況且「被貼上『紅色標籤』，去了一次就洗不掉。」雖然學者參與相關研討不違法，但政府仍應道德勸說、口頭警告。

陸委會指出，一國兩制是消滅中華民國，參與論壇屬言論自由，但仍應注意社會觀感。

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