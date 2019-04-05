彰化芭樂大跌與高雄無關？ 葉毓蘭：韓只說要讓高雄發大財

2019-04-05 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年芭樂價格大崩盤嚴重打擊農民，彰化溪州鄉鄭姓果農將矛頭指向高雄市長韓國瑜，表示韓選前狂打「發大財」的口號，才會造成農民預期心理卯起來包芭樂，對此前警大教授葉毓蘭則認為，韓只說要讓高雄發大財，「彰化的鄭姓農民跟著起什麼肖？」更直言「想要靠種芭樂發財的夢，也未免太不切實際了」。

前警大教授葉毓蘭昨在臉書發文，她表示，韓國瑜選上的是高雄市長，所以要幫高雄把貨賣出去、讓高雄發大財，「彰化、彰化、彰化（很重要）的鄭姓農民跟著起什麼肖？」。此外，若鄭姓農民真的誤信韓國瑜讒言，才狠起來種芭樂、年底猛「包粒（幼果）」，那「這個想要靠種芭樂發財的夢，也未免太不切實際了」。

不過，一名家裡在高雄燕巢種芭樂的PTT網友今則指出，「雖然價格崩盤不是燕巢芭樂，是彰化溪州、社頭的芭樂，但他們家的芭樂也被盤商殺得『連成本都不到』」，因為新聞報導出芭樂最差的價格後，許多農民就會以為現在芭樂價錢不好，進而讓盤商有機會殺價、賺取暴利。

網友們也紛紛表示「高雄芭樂占全台4成，彰化2成好嗎」、「是不是很多鄉民以為彰化的芭樂只在給彰化賣？」、「彰化價崩連帶燕巢也走跌」、「言意之下，種芭樂不能發大財」、「說農民不切實際，等你真的懂農民再說」。

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