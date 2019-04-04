借鏡外勞聘僱政策 監委張武修遠赴瑞士考察

2019-04-04 15:41

〔記者謝君臨／台北報導〕為了借鏡瑞士外勞政策，監察委員張武修昨抵達蘇黎世邦全球經貿局考察，發現瑞士雖人力缺乏，但謹慎引進外勞，以高薪、高吸引力吸收全球優秀人才，並以創新發展為主軸；至於相對低薪的製造營造業，則採季節性聘用方式；企業聘僱則多以個別方式聘用，沒有仲介業成長空間，是台灣管理外勞值得參考之處。

張武修表示，聯邦制的瑞士，是世界國民生產毛額最高的國家之一，而蘇黎世邦則是26個邦中經濟所得最高的，為了競爭，各邦多少發展不同的產業策略，都會區及非都會區的發展策略也有明顯差異。

張武修指出，瑞士嚴格管制各邦政府的外勞配額，各產業工會對於聘僱薪水及工作條件的規定也相當嚴格，目的在維持並提升產業發展，

張武修說，瑞士雖人力缺乏，但謹慎引進外勞，走高薪、高吸引力政策，並以創新發展為主軸，吸收全世界最優秀的人才；而在聘用相對低薪的製造營造業，則多採季節性聘用方式，聘用大量周邊歐盟國家較為廉價的勞力；至於家庭看護、勞力密集的行業，也多引入以打工唸書、學習語言為主的季節性聘用人力。

張武修說，瑞士家庭關係緊密，有照護需求時，多由家人自己協助照顧，極少有外傭需求，一旦有高度依賴需要發生，即送養老院或看護之家；企業聘僱大多以個別方式聘用，沒有仲介業成長空間，是目前台灣管理外勞值得參考之處。

張武修強調，瑞士永遠以最高薪水、相對較低的個人所得稅，吸引世界各國優秀的專業人才前來，提供比其他國家更有吸引力的條件，這類高級人才來源就遠超過歐盟以外的國家，聘僱也有個別公司進行，沒有外勞仲介機制。

張武修認為，經比較，台灣對於外勞聘僱政策與瑞士有極大差異，將提供相關收穫予勞動部及移民署等單位作為參考。

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