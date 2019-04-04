國車國造》「二代雲豹」車體 今年底將完成測評

2019-04-04 15:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續量產各款雲豹甲車，除已投產的30公厘鏈砲車型、研發中的105公厘戰砲車型，亦將依照軍種需求投產81公厘迫砲車型。根據軍方規劃，81公厘迫砲甲車將採用「二代雲豹」車體，預計在今年底測評合格，依照陸軍需求期程產製。

國軍研製的「二代雲豹」甲車車體和現役甲車有諸多不同之處，以外觀而言，前方裝甲傾角較「一代雲豹」更大，藉此縮小受彈面積與增強抗彈性能。另由於可轉向輪胎更多，因此迴轉半徑也較現役車輛更出色。

至於雲豹甲車105公厘戰砲車型，考量其乘載性能需求，將以雲豹甲車作為基礎，針對引擎、懸吊、變速齒輪箱與傳動等系統進行性能提升，盼滿足軍種戰術運用需求。換句話說，雲豹戰砲甲車所用車體，將是「二代雲豹」車體的「進階版」。

另外，根據軍方送交立法院的預算解凍報告說明指出，憲兵指揮部為對敵航空器、直升機、輕型車輛有效打擊，因此今年編列3億元預算採購六輛30鏈砲型雲豹甲車，而這款甲車具備穿甲能力，將可增強憲兵機動打擊能力。

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