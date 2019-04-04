誤會冰釋了？ 潘恆旭訪常美冰店 讚老闆：旗山彭于晏

2019-04-04 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕近來時常針砭高雄市長韓國瑜所作所為而爆紅的高雄旗山冰店「常美冰店」，日前也曾在臉書爆氣表示「拜託不要一直拿韓總的美食地圖來問，韓先生從來沒有來過敝店」！高雄市觀光局長潘恆旭今天（4日）上門光顧常美冰店，也同步在臉書以「誤會冰釋」標籤發文，除了解釋當初美食地圖出錯的原因，更大讚老闆是「旗山彭于晏」。

潘恆旭今天上午11點在臉書發文，表示在前往高雄市內門區的路上順道光顧常美冰店，要來「誤會冰釋」。他表示，去年8月拍攝韓總美食帶路旗山老街的片段，當時因為大雨，所以韓市長忙著勘災，常美冰店這一段只由主持人林英權和在地農民一起拍攝，韓市長當初的確沒有入鏡。但隨著韓總美食地圖爆紅，以及就職典禮時常美冰店的冰品成為菜色，許多民眾就開始按圖索驥找美食。

潘恆旭提到，很多遊客到冰店時直接問一句「韓市長有沒有來過」，店長誠實以對說沒有後轉頭就走，對這家70年歷史的老店確實是有點不禮貌的行為。最後更讚店裡的小老闆郭人豪是「旗山彭于晏」，人帥冰也好吃，要大家有經過記得多多上門光顧。

自韓國瑜上任以來，常美冰店曾在臉書發表「有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」、「生意變差跟被中華人民共和國統治？有正常腦袋的人都知道要選哪一個」等針砭時事的言論，時常引起網友一陣討論，甚至生意也因此變好。

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