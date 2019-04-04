國家主權一寸不讓！蔡英文：穿裙子的也能當好三軍統帥

蔡英文總統表示，要證明「穿裙子的也能當好三軍統帥」。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁）

2019-04-04 14:28

首次上稿 14:28

更新時間 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統今日上午視察「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，而後在臉書粉絲專頁發文，表示自己多年來已經和國軍建立良好默契，她將證明「穿裙子的，也能當好三軍統帥」。同時表示，大家在放連假的同時，國家安全不能放假，因此也在現場代表全體國人感謝辛苦保衛國家的空軍聯隊。

總統蔡英文今天（4日）下午1點在個人Facebook粉絲專頁發文，表示自己一早前往視察嚇阻解放軍有功的空軍飛行聯隊。她強調，當總統以來花了非常多時間，和國軍成功建立起「國家主權，一寸不讓」的共識，證明「穿裙子的也能當好三軍統帥」。「國家主權，一寸不讓」不僅是她和國軍的共識，更是她要傳達給國際社會的訊息。

蔡總統表示，她在現場以三軍統帥的身分勉勵空軍，為了捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由價值，面對解放軍的挑釁，國軍的角色與任務是無比重要的。總統最後也提到，今天是連假的第一天，大家在放連假的同時，國軍沒有連假，因為國家安全不能放假，所以她也在現場代表國人向空軍聯隊表達感謝之意。因為有他們守護國家的天空，社會大眾才能安心地度假。

蔡總統此話一出，不禁讓人聯想起民進黨獨派大老辜寬敏曾於2006年說過的那句，「指揮三軍的是我們的總統，我不認為穿裙子的是適當」。雖說當年此話是被用來批判時任副總統的呂秀蓮，但性別是否真成了角逐總統大位的障礙，蔡總統今天這席話或許就說明了一切。

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