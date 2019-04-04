小英母校屈服一中原則 外交部：嚴正關切

2019-04-04 13:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕本報昨獨家報導，總統蔡英文母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議，LSE校方3日召開會議後，屈服「一中原則」，將我國納入中國領土範圍內。對此外交部今表示，已向校方表達嚴正關切，並透過台英國會小組多位重量級議員向校方近洽，籲請校方尊重臺海兩岸分治的事實，維持該地圖原狀。

LSE三月下旬為一裝置藝術「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）揭幕，「反轉的世界」是一個倒轉的巨型地球雕塑，由校友捐贈二十萬英鎊（約八百萬台幣）打造而成。地球上將「台灣」與「中國」塗上不同顏色，並註記「中華民國（台灣）」字樣，也以紅點標記首都台北。中國留學生怒不可遏，認為情感受到傷害，致信校方要求立即更改。校方為回應中國留學生訴求，在倫敦時間三日上午召開會議，台灣留學生得知後也要求參與會議，並發起維護主權連署聲明。會議決定，未來藝術家將更改作品，將台灣顏色塗上和中國一樣的顏色，並將原本以首都形式標記的台北改為城市形式，拿掉「中華民國（台灣）」字樣。

外交部說，將持續注意本案相關發展，並透過駐英代表處與該校密切溝通，促請妥適處理，勿屈從不符事實的政治干擾或施壓，而貶損我國家地位。

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