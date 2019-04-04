支持空軍、農民、故宮南院... 蔡總統下鄉嘉義 鄉親打氣

2019-04-04 13:51

［記者林宜樟／嘉義報導］總統蔡英文在今天兒童節下鄉到嘉義縣，向民眾談話時宣布三件事，首先是向守護台灣的水上基地空軍們加油打氣，感謝他們守護台灣主權，第二件是為協助農民處理稻熱病問題，宣布公糧的餘糧收購部分沒有上限，保障農民收益，第三件是要讓故宮南院繼續推動展覽、典藏和修復古物等，成為嘉義重要的旅遊觀光據點。

蔡英文今天上午到空軍嘉義基地、水上鄉、義竹鄉，她在義竹鄉慈化寺受到許多民眾歡迎，還有小朋友畫總統畫像送她；蔡英文說，今天看到空軍的飛行員年輕又英挺，讓她看得很高興，F16空軍起飛，保護台灣領空，因此要為空軍加油，感謝他們守護台灣主權。

蔡英文說，第二件事是嘉義出現稻熱病災情，因此請農委會主委陳吉仲一起到場瞭解受災情況，天災讓農民很辛苦，政府要照顧農民，降低損失，繳交公糧餘糧收購部分沒有上限。

蔡英文說，第三件事是故宮南院要做好，鄉親對故宮南院期待很高，她也希望故宮南院能加速展覽和相關產業的發展，未來將有37.1億元投入建設，加強展覽、典藏和修復古物等，成為嘉義重要的旅遊觀光據點。

義竹鄉許多鄉親今天手拿標語為蔡英文加油，她致詞時感謝說，嘉義縣是最支持民進黨的地方，「蔡英文一定堅強，繼續打拚守護台灣，做好經濟發展，照顧人民」。

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