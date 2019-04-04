挺小英 年輕族群號召總統府音樂會舉牌行動

2019-04-04 11:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕由年輕人在網路上號召的「2020，我年輕，我挺英。」支持蔡英文再拼下一任！將藉由本週六晚間在凱道前總統府音樂會的場合，號召現場民眾加入行動，除準備了一千份手舉牌發送，也將在當晚 20:20一起舉牌，發起「挺英行動」！

根據籌備團隊的介紹，這是一群自主發起的年輕人，來自不同背景，當中有些人是學生，有些人是初入社會的上班族。

籌備團隊並指出，他們支持蔡總統連任，給年輕人更進步、有希望的未來。在經濟民生方面，除肯定蔡總統上任後，透過提升基本工資、減輕稅賦及推動長照等即時有感政策，降低年輕人負擔，並自根本調整台灣的經濟體質。此外，蔡總統上任後，面對保守勢力的強烈壓力，依然堅持推動婚姻平權、轉型正義、年金改革、司法改革等艱困議題。蔡總統堅定的改革決心，帶領台灣往改革路繼續前行。

另外，籌備團隊也肯定蔡總統捍衛台灣人有自由民主及尊嚴的未來。面對中共日益升高的威脅，蔡總統絕不曖昧回應，堅定傳達「台灣共識」——拒絕一國兩制。對內發展國防自主，改善基層士兵的環境、建置更完善的國防產業，蔡總統的國防魄力及國際關係專業，帶領台灣自信走向國際。

籌備團隊認為，改革容易招致不滿，威脅容易產生恐懼，內外多重挑戰使蔡總統面臨連任的危機。在這關鍵的時刻，他們邀請年輕的你站出來，以行動表達對蔡英文總統的支持，並呼籲民進黨負起責任，以適切的標準及方式，為台灣推選最佳的總統候選人。

而籌備團隊也將在本週六晚間舉行舉牌挺英行動！除當晚20:00先在懷寧街及凱達格蘭大道交叉口西北方側舉行行動記者會，說明在總統府音樂節地點凱道的舉牌活動，預計20:20 全場同時向舞台舉牌約十分鐘至20:30。

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