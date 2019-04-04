總統視導空軍：要讓全世界知道國土主權寸土不讓

2019-04-04 11:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，感謝他們守護國家的天空，並表示，作為總統，一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

總統抵達後，首先聽取行程簡報暨近期攔截共機任務說明。隨後步行至五號棚廠，慰勉空軍第四聯隊之空、技勤人員。

總統致詞時表示，今天是清明連假第一天，來到這裡，看到輪值留守、善盡職責的弟兄姊妹，她要代表國人表達感謝，有他們守護國家的天空，社會大眾才能安心地度假。

總統提到，幾天前，也是在假日，解放軍飛越台灣海峽中線，就是第四聯隊優秀的飛行員，在第一時間升空攔截，有效地嚇阻解放軍的挑釁行為。除了表達對第四聯隊的嘉許外，對於解放軍蓄意越過中線的挑釁，她已要求國軍必須在第一時間強勢驅離。

總統指出，解放軍近來多次的挑釁，無論從空中，還是海上，甚至於在網路上，不僅意圖改變台海現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。為了捍衛中華民國主權，守護民主自由價值，以及維持區域和平，國軍的角色和任務將會更加重要，我們一定要有防衛固守的充分準備，達成重層嚇阻。

總統也以三軍統帥的身分表示，在場的國軍弟兄姊妹所展現的信心，告訴全國人民，只要有他們，台灣的領空就可以安全無虞。作為總統，她一定會和大家奮鬥到底，讓全世界的人都知道，國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退。

最後，總統也期勉第四聯隊，持續在工作崗位上，戮力精進自己的專業技能，成為每一位同袍，不可或缺的好夥伴，她會和他們一起保衛國家，並帶領第四聯隊，讓未來世代的空軍從現在開始起飛。

隨後，總統在聯隊長顏有賢引導下，登上F-16V座艙，聽取座艙設備簡介並與現場官兵合影。總統也親頒加菜金慰勉國軍辛勞。

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