賴清德讚百年政治奇才 韓國瑜：怎麼要選總統才誇我？

2019-04-04 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德宣布參選2020總統大選後，不斷點名高雄市長韓國瑜，稱韓「只輸我半招」，更誇獎是「百年難得一見政治的奇才」，兩人還爭執誰比較像金庸武俠小說內的令狐沖。對此，韓國瑜接受媒體專訪時表示，賴清德應該在去年他選上市長那天晚上就要講了，「怎麼開始選總統就說我百年難得一見呢？」

據《聯合報》報導，針對賴清德大讚他是「百年難得一見政治的奇才」，韓國瑜表示，賴清德應該在去年11月24日他選上市長那天晚上就要講這句話了，「怎麼開始選總統就說我百年難得一見呢？我覺得這個時間很怪」、「如果他真的欣賞我，怎麼到他總統大選的時候，才把心裡壓箱的話、最沉的話掏出來講？」

至於賴清德近日做網路測驗，結果指出他最像金庸小說中的「令狐沖」。韓國瑜對此表示，如果要比誰像令狐沖，那可以來對決，文的跟武的都可以來挑戰一下，文的講政見，思考要為老百姓做什麼事，「我作高雄市長可以講、他要選總統也可以講，看哪些是民眾喜歡的」。

至於武的方面，韓國瑜提案「大家大喝三杯」，但很有自信地稱「我不覺得賴清德酒量比我好」，韓國瑜也火藥味十足地表示：「我也不覺得賴清德個性比我豁達耶，他自己認為是令狐沖，但個性我想我比他更像」。

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