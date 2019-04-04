恩師力挺！陳志鴻：賴清德不會被勸退

2019-04-04 09:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選領表登記開跑當天（3月18日），成功大學醫院前院長陳志鴻替昔日學生賴清德領表，並以「獅子王」比喻賴清德可以帶領民進黨「獅群」打一場勇敢的民主戰役，令人印象深刻。鮮少在政治圈露臉的他，因此意外曝光讓外界好奇，他接受本報記者獨家訪問，真情表露「恩師眼中的這位學生」，並直言以賴清德個性絕對不會被勸退，「師出有名」的意涵令人玩味。

陳志鴻表示，看著賴清德一路走來，始終如一，賴是理性與感性兼備的人，遇到事情有決斷力，不會優柔寡斷，不會鄉愿地想要討好各方人馬而一事無成，換言之，賴的人格特質和醫學訓練的素養使他成為有決斷力和執行力的政治領袖，長期從基層打選戰起家，有立法委員的歷練能夠知道民意的期待，有直轄市長和行政院長的經歷，更清楚決策的重要性。

陳志鴻表示，這些成長過程造成今天的賴清德不可能迴避他的歷史責任，以賴謙冲自制的個性，如果沒有去年1124的大敗和紅色勢力兵臨城下的空前危機，不可能出來挑戰小英的。

陳志鴻指出，3月18日去台北領表前，賴清德約他見面，就知道賴已經決定了，所以只告訴賴：「所有勸您出來選總統的人，大多數是為了他自己；所有勸您不要挑戰小英的人，大多數也是為了他自己。您是成熟的聰明人，要自己想清楚之後就全力以赴，不是為了民進黨，是為了世世代代的台灣人而挺身而出。」

陳志鴻也直言，最近有很多挺英派的政治人物動作頻頻，所以他也要告訴蔡英文總統：「那些明知不可為而要妳繼續爭取連任的人，大多數也是為了自己。」

陳志鴻說，賴清德絕對不會接受協調而不再走下去，誠如成大醫學院創院院長黃崑巖教授一直勉勵學生的一句名言：「不想走完不啟程」來告訴大家，一個好的領導人就是要謀定而後動，當賴清德決定要領表登記投入民進黨總統初選時，所有的遊戲規則都已經清楚公開在國人眼前，他也知道投入初選一定會招來許多壓力，但他的人格特質就是光明磊落，所以請大家不要再提一些不可能發生的事，4月18日，誰贏得民心，誰就帶領台灣人努力守護世代祖先們留下來的民主自由價值。

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