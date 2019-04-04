弭平教育城鄉差距 洪慈庸爭取近3億教育經費

2019-04-04 08:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕今天是兒童節，剛升格為新手媽媽的立委洪慈庸在臉書貼文說，她的選區有近40間國中小，為改善校園校舍及硬體設備，她已成功爭取到中央近20件補助，並列出2億8千多萬元建設清單報喜，網友則紛紛留言表示肯定。

洪慈庸指出，清明連假和兒童節前有「兩個好消息」向大家報告，在長期爭取下，潭子區頭家國小終於能整修創校19年沒修補過的操場跑道，也順利在校慶日啟用；后里區后里國小活動中心設備增設，包含舞台、燈光、空調、通道維修等，也爭取到國教署與體育署的補助。

打破「不山不市」教育資源落差！洪慈庸列出爭取成果，包括神圳國中活動中心、非營利幼兒園、后里國中活動中心新建、社口國小教室改建、潭子國中全校電路整修、大雅國小和平樓新建、后里國小充實環境設備、頭家國小跑道整建計畫等近20件補助成果，共計爭取超過2億8千多萬元。

洪慈庸認為，台中市已合併升格為直轄市，但邊陲區域仍成為所謂「不山不市」的困窘地帶，既非偏鄉，但教育資源也遠不及都會區，弭平教育資源的差距，是我們對下一代最重要的責任。

網友則紛紛留言肯定「為下一代打拼，給他們好的環境讀書，加油」、「只能說有在做事的人就是不一樣」、「時代力量用心做事 挺慈庸連任！」也有受惠學校校友說「后里國小校友謝謝你」，因洪慈庸目前仍在坐月子，更有網友擔心問起「月子有做好吧？」

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