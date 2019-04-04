韓國瑜訂單全是水果 鄉民：能幫助人民多少工作機會？

2019-04-04 08:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民kuitiiq在ptt發文，質疑高雄市長韓國瑜競選時候，宣稱要讓高雄發大財，如今當上市長也有數月，最近訂單簽得很多是沒錯，但看來看去怎麼都是以水果為主，直言水果對經濟外溢相當有限，能給人民的工作機會與城市繁榮能有多少幫助？

kuitiiq認為，水果很重要沒錯，賣多是好事，但高雄是多元化的產業，不只農業需要發展，在經濟發展中，更看重得是投資，投資帶來得是就業機會，還有地方發展，勞動需求的拉升也能帶動薪水提升，工作機會變多了、城市更繁榮了、人民的薪水增加，不就是大家所期盼的嗎？

而最近的經濟亮點，少得是投資，拼得總是水果又賣出多少，但水果不是大多數人的工作，加入也有許多門檻，水果對經濟的外溢相當有限，能給人民的工作機會與城市繁榮能有多少幫助？

kuitiiq建議，與其拼水果，投資對大眾更有幫助，新公司的工作機會，總比老公司每年幾個待退的空缺多，人民更富有還能拉升消費，帶來更多的工作機會或更高的待遇，經濟的果實受益的則是大眾，再說大家口袋的錢變多了，也能買更多的水果，不是嗎？

網友留言，「你看不出來都是政治訂單在進行統戰洗腦嗎？」、「因為挖石油、蓋摩天輪、建迪士尼、跟其他項目都打到臉」、「政治訂單根本超短視近利 哪天小熊維尼翻臉了直接喝」、「昨天新聞還有工總，商總」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/