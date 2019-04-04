獨家》離譜！國有地遭KMT佔用 還申請出售建物

2019-04-04 08:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查國民黨不當取得財產，發現花蓮吉安鄉民眾服務社建物座落於國有土地多年，至今仍未歸還吉安鄉公所，還被國民黨列入向黨產會申請出售172筆黨產名單中。對此，黨產會表示，國民黨不得出售該建物，應將國有土地歸還。

據黨產會調查，國民黨花蓮吉安鄉民眾服務社緊鄰吉安鄉公所，座落土地為機關用地，國民黨在國有土地上蓋出一棟黨有建物，登記於國民黨自己名下，同時當作花蓮縣第三區黨部使用。

黨產會委員表示，該國有土地產權屬於吉安鄉公所，經黨產會發函向吉安鄉公所詢查，得知國民黨佔用國有地多年，至今仍未歸還，建物所有權登記在國民黨。

委員指出，「政黨法」已規定，政黨不得經營或投資營利事業，不得購置不動產及持有辦公室以外的宿舍及土地，今年12月4日前應完成相關處置。國民黨之前來向黨產會申請許可，欲出售172筆黨產，但其中許多有產權爭議，僅先同意可優先出售43筆無爭議的。

花蓮吉安民服社、彰化黨工宿舍 黨產會要求不得出售

黨產會調查，吉安鄉民眾服務社為其中一筆問題黨產，另一件「公產淪私產」的黨產，則為國民黨佔用彰化市公所名下土地逾50年未歸還，還在國有地上興建黨工宿舍，彰化市公所於去年要求「拆屋還地」，國民黨竟也列入申請出售名單。

對此，黨產會發言人施錦芳表示，花蓮吉安民服社、彰化黨工宿舍建物皆位於國有土地上，黨產會不同意國民黨出售，應儘速歸還國有。

施錦芳提及，已核准可優先出售的43筆黨產，國民黨日前來函要求撤銷許可處分，黨產會不會去撤銷，國民黨應儘速辦理出售作業，以保障領退休黨工的權益。

此外，為因應「政黨法」政黨財產持有的落日條款大限將屆，國民黨已成立「不動產處分專案小組」，小組成員清一色為國民黨籍，有行管會主委邱大展、中常委等數人，僅一位負責黨產訴訟的律師張少騰為外部人士。

據悉，國民黨之前也發函向黨產會申請許可，要以賣黨產所獲款項支應「不動產處分專案小組」開會所需行政費用、車馬費。

對此，黨產會認為「不合理」已否決申請，委員更質疑國民黨人士出席國民黨內部會議，還能拿錢說不過去，國民黨若真要發，可用政治獻金等合法收入支付。

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