自稱球迷開球竟鬧烏龍？ 球迷狂轟韓國瑜：你怎好意思！

2019-04-04 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長今日替中華職棒球隊中信兄弟擔任開球嘉賓，結果在致詞時把該場在澄清湖球場舉行的比賽誤稱為是「中職開幕戰」，受訪時還聲稱小時候常打棒球、是棒球迷；對此，球迷紛紛怒轟韓國瑜怎麼「好意思說自己是棒球迷」！

韓國瑜昨（3）日受邀至澄清湖棒球場，替主場兄弟隊擔任開球嘉賓，不料韓國瑜在致詞時誤以為當天是開幕戰，他表示：「非常感謝吳志揚會長，在中職30週年特別選上我們澄清湖作為開幕首戰（應該是高雄首戰），我想全高雄市熱愛棒球的好朋友一定都非常感謝，居然第一戰就選擇我們高雄。」

在事後受訪時，韓國瑜又說，他是頭一次擔任開球嘉賓，自評今日開球「不及格」，不過他也回憶起小時候，常常與同齡小孩一起打棒球，稱「自己也是個棒球迷」。

相關新聞被轉至PTT棒球版後，球迷網友紛紛留言怒轟「好意思說自己是棒球迷喔 呵呵」、「棒球迷，好意思喔」、「連是不是開幕戰都搞不清楚的棒球迷」、「再唬阿」、「棒球迷還會說出全國職棒總會這種鬼話？」、「棒球迷這話真敢講」、「你除了很會虎爛外 沒一項及格的」、「不噓我就不是棒球迷了！」、「說今天開幕戰的自稱棒球迷？噁心」、「棒球0分 政治100」。

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