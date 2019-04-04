自稱球迷開球竟鬧烏龍？ 球迷狂轟韓國瑜：你怎好意思！
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高雄市長韓國瑜今晚在澄清湖球場替中華職棒球隊中信兄弟擔任開球嘉賓，在致詞時竟誤稱這是「中職開幕戰」。（記者黃志源攝）

高雄市長韓國瑜今晚在澄清湖球場替中華職棒球隊中信兄弟擔任開球嘉賓，在致詞時竟誤稱這是「中職開幕戰」。（記者黃志源攝）

2019-04-04 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長今日替中華職棒球隊中信兄弟擔任開球嘉賓，結果在致詞時把該場在澄清湖球場舉行的比賽誤稱為是「中職開幕戰」，受訪時還聲稱小時候常打棒球、是棒球迷；對此，球迷紛紛怒轟韓國瑜怎麼「好意思說自己是棒球迷」！

韓國瑜昨（3）日受邀至澄清湖棒球場，替主場兄弟隊擔任開球嘉賓，不料韓國瑜在致詞時誤以為當天是開幕戰，他表示：「非常感謝吳志揚會長，在中職30週年特別選上我們澄清湖作為開幕首戰（應該是高雄首戰），我想全高雄市熱愛棒球的好朋友一定都非常感謝，居然第一戰就選擇我們高雄。」

在事後受訪時，韓國瑜又說，他是頭一次擔任開球嘉賓，自評今日開球「不及格」，不過他也回憶起小時候，常常與同齡小孩一起打棒球，稱「自己也是個棒球迷」。

相關新聞被轉至PTT棒球版後，球迷網友紛紛留言怒轟「好意思說自己是棒球迷喔 呵呵」、「棒球迷，好意思喔」、「連是不是開幕戰都搞不清楚的棒球迷」、「再唬阿」、「棒球迷還會說出全國職棒總會這種鬼話？」、「棒球迷這話真敢講」、「你除了很會虎爛外 沒一項及格的」、「不噓我就不是棒球迷了！」、「說今天開幕戰的自稱棒球迷？噁心」、「棒球0分 政治100」。

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