金門縣長楊鎮浯就職百日 網路直播迎擊「假消息」

2019-04-03 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯就職100天，今天以網路直播說明推動縣政心得，並粉碎若干「假消息」，也特別針對如「55歲至64歲3節慰助金」是否繼續發放？縣政府財政等坊間討論的話題公開說明，他表示，有關3節慰助金的部分，確實要檢討，但目前絕對沒有討論到是否要停發的問題。

強調「公開透明」是最好對策的楊鎮浯，有別於傳統召開記者會方式，改以和縣府工作人員對話，透過手機直播和鄉親面對面，尤其近日因應議會要求，對符合資格者可獲1萬2000元的「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲3節慰助金」是否採用消費券代替？的民意調查引發民間熱議。楊鎮浯強調，這項政策長期而言會調整，但保證一定會有配套，且目前絕對沒有停發的情形，對於鄉親建議設落日、排富條款，都會納入考量。

楊鎮浯認為，任何事情都應該有討論空間，透過各種社會對話，有助事情的釐清，說明彼此不同立場，這在制定政策中是好的過程。

楊鎮浯並澄清，縣府已發放多年的交通圖書券，根本在縣政府內部連討論都沒有討論過，卻有網路消息說縣府要取消。

楊鎮浯說，在數字沒有出來前，他不是個喜歡敲鑼打鼓的人，他也透露，金門高粱酒在中國的市場已找到好幾條銷售的通路；另外，包括已談了好幾年金門牛肉銷中國的事情，也有好消息，可望在一段時間後正式啟動。

楊鎮浯同時針對縣府財政、金酒人事、生態環保等議題表達看法，他說，將打造一個不受外部干擾、沒有選舉考量的行政團隊，幫助同仁找回價值裡很重要的行政工作。

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