檢察一體？關說施壓？ 檢察長：登錄陳情案杜絕爭議

2019-04-03 23:31

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地檢署前檢察長彭坤業提醒檢察官陳嘉義應與被告續行認罪協商，被質疑接受關說施壓，引起檢察一體與關說之間的分際討論，一名檢察長認為，若發動指揮源由來自他人的陳情，且可能引發爭議，最好還是依「公務員廉政倫理規範」向政風機構登錄「請託關說」。

他表示，基於檢察一體原則，檢察長對檢察官有案件承繼、移轉、指分等三大權力，若檢察長在不受外力影響下，單純基於對個案的指導、檢察官的適任、案件效率等考量，行使以上權力較無疑義，但若是接到外界陳情才發動，就要注意是否涉及關說。

他舉例，檢察長接獲的若是檢察官份內應行的陳情，如：死長家屬希望檢察官盡速相驗遺體，可明確判斷是程序問題，毋庸登錄，反之，若是當事人請託檢察官違背職務不起訴，當然必須登錄，最麻煩的是處於模糊地帶的陳情。

他強調，遇到難以判斷性質的陳情，最好先諮詢政風單位，如此可保障檢察體系、關說者、當事人權益，避免陷入爭議，而後行使檢察一體時，遇到「法官法」規定的強制處分、事實認定、法律適用問題時，也應以書面為之。

至於案件討論上如和檢察官意見紛歧，他也建議應有主任檢察官等第三人在場，以免事後淪為各說各話羅生門。

「多走動！」他認為檢察長應多接觸檢察官，見面時多聊天，了解每個人的個性，才能增加互信基礎，建立了信賴關係，領導統御自然順暢，尤其現在的檢察官較有自己想法，如果減少權威管理，改採互動交流，團隊會更和諧。

一名檢察官則說，就算有檢察一體原則，個案上若檢察官有裁量空間，檢察長也不宜過度介入，而檢察長接到陳情，也應先通盤了解案情，並以書面內部紀錄，非聽陳情人單方面說法，若研判為關說，就依相關規定辦理，若陳情有道理，也須和檢察官溝通後再下指示，減少誤解。

「年輕檢察官沒那麼難溝通」他認為，檢察長只要透明行事，依法站得住腳，多能讓資歷淺的檢察官信服，而資深的檢察官雖然較有期別觀念，但也不是上命下從，因此建議檢察長常走進基層辦公室，增進諒解。

彭坤業強調檢察官應言而有信，並舉嘉義市議員廖天隆涉賄案為例，承辦檢察官原答應他向法院爭取緩刑，但公訴檢察官事後卻要求法官不要緩刑，造成廖天隆自覺「被地檢署設計了」，燒炭自盡，外界質疑嘉檢說話不算話，檢察一體失能。

惟據悉，當時的檢察長確有核准協助爭取緩刑，但事後法院判廖的樁腳有罪且不能緩刑，檢察長認為樁腳被關買票卻緩刑並不合理，才會請公訴檢察官追究刑責。

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