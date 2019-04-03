賴清德赴台灣人工智慧學校交流 談帶領國家願景

2019-04-03 21:48

〔記者邱書昱／新北報導〕前行政院長賴清德今天前往三重區台灣人工智慧學校進行交流座談，現場的義隆電子董事長葉儀皓、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋表達政府對於AI的價值與認知應該重新評估。賴清德致詞時強調，未來若能夠帶領國家，將會朝向開放政府資料、打造人工智慧蓬勃發展作為目標。

葉儀皓與陳昇瑋紛紛提到當前台灣在AI產業上的現況與問題，政府也要對AI的價值、認知重新評估，5+2產業創新計畫當中，就沒有將AI產業連接起來；另外，台灣人才外流，卻沒有高端人才來台，以及台灣本身在英語能力上等問題。

賴清德表示，在擔任台南市長及行政院長時，連續性推動智慧城市和英語作為官方語言，政府同仁也要階段性接受人工智慧訓練，在採購法令上也要改寫，不能用硬體價值計算軟體價值。

此外，他也強調，未來如果能帶領國家，就會在不影響隱私前提，開放政府、資料，也要打造人工智慧發展，創造年輕人創業環境，同時也要因應AI產業帶來的社會問題，包含貧富差距、工作量減少等。

有趣的是，現場有學員邀請賴清德一起上AI課程，讓他笑說，可以安排時間上課的話，說不定可以上一年。

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