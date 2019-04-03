婦聯會不滿387億充公興訟 黨產會：餘款夠營運6至10年

2019-04-03 20:09

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會上月19日正式對婦聯會祭出行政處分，認定其名下387億元財產不當取得，須全部收歸國有，由國家納入「特種基金」妥善規劃運用；婦聯會不服，聲請停止執行。台北高等行政法院稍早開庭審理，黨產會委員孫斌強調，原處分並未命婦聯會所有財產移轉國有，剩餘2.4億元財產，足以營運6至10年。

婦聯會委任律師李宜光主張，若本案訴訟中原處分經判決撤銷確定，國家將負擔過重金錢支出並導致社會資源無謂耗費，且婦聯會99.3％財產遭移轉國有，是讓慈善團體婦聯會實際上消失，對於急需受扶助的民眾來說，有不可回復之損害。

但孫斌解釋，原處分並未命婦聯會將所有財產移轉國有，尚留2.4億元供使用，依該會過去10年收支情形，足以營運6至10年，且本件並非追徵，不須經變價程序；財產資產移轉國有後，將依促轉條例規定，成立特種基金加以利用；孫斌接著說，特種基金尚為成立，依照時序今年內也不會動用款項，且目前與國民黨相關的款項均暫存在黨產會帳戶內，一旦聲請人勝訴，再返還即可。

法官張瑜鳳隨後詢問婦聯會，可否確保無脫產之虞？李宜光強調「不可能脫產」，原因在於，黨產條例制定前50至60年間都未脫產或有不當使用情形，何況制定被認定為附隨組織、法院裁定停止執行期間均無任何脫產情形。

孫斌見狀表示，婦聯會遭認定為附隨組織後，曾三度向法院聲請停止執行，可見有強烈動機要動用財產。李宜光則澄清，三度聲請是因黨產條例條文違憲，且北高行另有他庭也確信條例違憲疑義，黨產會不能倒果為因。

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