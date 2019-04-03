蔡總統：第一艘「國造潛艦」2025年成軍！

2019-04-03 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（3）日透過臉書宣布：「台灣第一艘『國造潛艦』預計2024年下水，2025年正式成軍。我國海軍即將進入新時代」，她強調，「只要有決心，國防自主就不會是口號。蔡英文說到做到！」

蔡英文表示，在推動「國艦國造」的過程中，政府遭遇過很多困難，也有被人說過「不可能、台灣做不到」，但小英相當有決心，也做足深入準備和籌劃。總統認為，「台灣的潛艦不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國」，而是遇到問題，就要去解決。

蔡英文提到，不論是黑函攻擊、國際軍火商的威脅，甚至是技術上的挑戰，政府團隊與國軍都不畏懼。「我要感謝國防部和產官學界攜手努力，一一化解了難關」，目前潛艦國造已經完成合約設計，正在進入細部設計階段。

蔡英文補充，現在應對國際新情勢，台灣不但要增強國軍水下戰力，有效捍衛海疆，更要透過發展國防來帶動國防產業，活絡國內經濟，「這就是國防自主的目標」，她認為，艱難和苦頭都毋須畏懼，只要有堅毅決心，國防自主就不會淪為口號，「蔡英文說到做到！」

蔡英文臉書全文

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