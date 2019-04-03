中國軍機越海峽中線 陳明通：未來還可能再發生

2019-04-03 18:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天下午接受電視專訪表示，共機日前越過海峽中線，這是前所未有，北京不放棄武力對台，不斷展現武力，他相信，這種狀況不是意外，也不會只有一次，未來還可能再發生。

陳明通強調，中共總書記習近平提出「習五條」，從第一條到第五條都是統一，習講完後，3月的全國人大政協「兩會」，國務院總理李克強也再三強調要落實「習五條」，北京一直往前推動統一的進程，不能等閒視之，它的戰略很清楚，共產黨是以黨治國，黨機器一開動，就不會停下來。

陳明通指出，共機前所未有，越過海峽中線，「彎進來還不淺」，這不是講著玩，也不是意外，是北京別有企圖且故意的，但一般老百姓沒有危機感，共機越過海峽中線，不會只有一次，未來還可能再發生，因此蔡總統下令加強防衛與作戰準則。

陳明通說，北京對台文攻武嚇，利用心理戰、輿論戰、法律戰的「三戰」，而「一國兩制台灣方案」是法律戰，最後就是通過「台灣基本法」，類似「香港基本法」，對台去主權、去國家化，目的在消滅中華民國，中華民國存在對北京來講非常刺眼，是國家繼承的不完整，北京實施「一國兩制台灣方案」，透過所謂的民主協商，所以政府一定要建立兩岸政治談判的監督機制。

高雄市長韓國瑜訪港澳會見中聯辦主任，陳明通表示，「港澳條例」修法會把政務官、縣市長赴中國大陸審查機制帶進來。被問到「港澳條例」是否廢除？他認為，這對香港人來說會是打擊，存在有其必要。

他解釋，97年香港主權移交，中共前領導人鄧小平承諾一國兩制高度自治，台灣有相對的法律來看待港澳，作為互動的法律依據，但現在「兩制」高度自治已萎縮、「一國」精神不斷彰顯，香港人很無奈。

陳明通重申，鼓勵兩岸間城市交流，是政府政策，因此對台北與上海的「雙城論壇」、 高雄與深圳的「高深論壇」給予祝福，但簽署政治協議違反「兩岸條例」 ，這是中央政府職權。不過，他也提醒，兩岸間不是只有法律，更敏感是政治問題， 政治人物一定要有自己的判斷，一言一行會帶來什麼政治效應。

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