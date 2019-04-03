強化戰力 海軍112年將增4.5個機動飛彈車中隊

2019-04-03 14:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍發展「國防自主」與「不對稱戰力」，也將擴大海軍機動飛彈車單位編制。根據軍方送抵立法院的預算解凍案報告指出，海軍將在112年前，新成立4.5個機動飛彈中隊，人力需求預計約394員，將自汰除艦艇的兵力進行編裝員額調整。

對於新部隊成立進度，海軍計畫，110年將成立1個中隊，所需員額87員，111年則新增1.5個中隊，所需員額133員，112年成立2個中隊，所需員額174員。而海軍所配機動飛彈車，搭載雄二、雄三等反艦飛彈。

軍方表示，此案為延續現有機動飛彈中隊產製的機動車組，屬於量產案，現有車組已經在92年通過作戰測評，屬於成熟商品，並在去年度例行精準武器射擊時，實施飛彈射擊驗證，均能精準命中，後續規劃成軍後，配合年度精準武器射擊訓練時機，執行相關飛彈射擊訓練。

此外，軍方也將推動「微型飛彈突擊艇」研製計畫，但立法院外交及國防委員會審查該案時，朝野立委皆認為軍方應先打造原型艦，再進行後續量產，因而大幅刪、凍相關預算。軍方計畫，今年將執行合約設計，明年由中科院辦理小批量先導生產4艘儎台招商評選並簽約。

軍方計畫，微型飛彈突擊艇將在3年後完成作戰測評，並依此結果，符合海軍作戰需求與效益，在於112年至118年完成56艘後續艦量產。

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