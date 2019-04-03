赴中任職逾30篇偏頗報導 內政部：送NCC查處

2019-04-03 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕內政部政務次長陳宗彥今重申，國人前往中國擔任村（居）民委員會副主任、執行主任或主任助理等，均違反「兩岸人民關係條例」規定，針對特定媒體自去年6月至今，有30篇以上的偏頗報導，恐刻意誤導台灣人民觸法，予以嚴厲譴責，並將送國家通訊傳播委員會（NCC）查處。

陳宗彥表示，國人李佩珍、符坤龍前往中國擔任社區主任助理，內政部日前依各裁處各10萬元罰鍰，此類職務已明確違反兩岸條例第33條第2項規定，不得擔任經陸委會告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務，裁罰無涉工作項目及內容。

陳宗彥強調，台灣是民主法治國家，有維護國家及人民安全之責，故於1992年即制定兩岸條例，國人從事兩岸各項交流活動，皆應遵守相關法令規範，呼籲國人切勿以身試法，若已擔任違反兩岸條例的相關職務，應主動離任，並配合調查。

陳宗彥指出，國內有特定媒體從去年至今，已持續偏頗報導超過30篇以上，恐刻意誤導台灣人民觸法，予以嚴厲譴責，其做法應受台灣社會公評，相關報導違反新聞倫理，內政部將主動送通傳會查處。

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