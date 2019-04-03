徐國勇：5月起警消到衛福部立醫院看診免費

2019-04-03 14:04

〔記者歐素美／台中報導〕內政部長徐國勇今天上午到台中港務警察隊及台中港務消防隊關心警消，為警消打氣，表達總統蔡英文對警消的關心，並帶來好消息指出，現役警察及消防人員將比照軍人，5月起到國軍醫院或退輔體系醫院看診免掛號及部分負擔，到衛生福利部部立醫院則只要掛號費，免部份負擔，福利比軍人更好。

內政部長徐國勇今天上午分別到台中港務警察隊及台中港務消防隊關心警消人員，並致贈加菜金。台中港務警察隊及台中港務消防隊在業務報告時皆反映人力不足等問題，徐國勇表示，會儘力協助爭取，但消防人力涉及地方制度法，非像警政署人事一條鞭，需與地方政府協調，義消是最大支柱，感謝義消協助。

徐國勇並認為，消防人員職等太低，將向人事行政局爭取比照縣市政府調高消防人員職階，同時強調絕對支持警察用槍，不能因怕開槍就將警察置於危險，強調警察尊嚴要維護，該開槍就開槍。

徐國勇表示，總統非常關心警察及消防人員，5月起，警察及消防人員將比照軍人，到國軍醫院或退輔會的榮民醫院等看診皆不用錢，並優先排床位；到衛生福利部醫院看診則僅需負擔掛號費，免部分負擔，這部分福利甚至比軍人還好，所以軍方現在也要求應比照警消。

徐國勇在視察警消業務時，不斷對警消信心喊話，強調警消是國家奠基的功臣，沒有警消，社會不安定不安全，經濟就不會發展，尤其警察是社會安定最重要的一環，消防人員則最受人民尊敬與信任，呼籲警消要有榮譽感。

徐國勇並針對日前行政院長蘇貞昌「鬥毆辦局長」說法引發爭議提出說明，強調那是太簡化的說法，大家想也知道不可能，但有些基層員警還跟著「恰恰跳」（起舞），呼籲警察看新聞不要被騙了，應勇於辯護，強調「我一定跟大家站在一起」。

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