新北議員蔡淑君表態 率先掛看板挺朱立倫

2019-04-03 12:52

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫力拚國民黨內總統初選出線，黨內阻力不小，但新北市國民黨籍多名議員積極展現力挺決心，國民黨團財務長、市議員蔡淑君率先在板橋區精華地段掛出「挺朱」看板，以朱立倫的招商成績，讓台灣旺起來。

蔡淑君表示，朱立倫擁有豐富的財經會計學歷，在8年新北市長任內招商成績全台居冠，她見證朱立倫「拚經濟」領頭羊帶頭衝的亮麗政績，希望以實際行動展現對朱立倫爭取做為國家領導人的支持。

因此，特別製作「招商第一」的廣告看板，將朱立倫Q版卡通化，以戴眼鏡、穿襯衫展現親民形象，手舉「招商成績、全國第一」的獎盃，就是希望告訴大家，朱立倫是最適合、也最有能力，帶領台灣走出經濟困境的領袖人物，他一定可以讓台灣再次旺起來，該廣告看板位於板橋區文化路一段與民生路二段路口（捷運新埔站2號出口），能見度相當高。

蔡淑君也透露，下午1點30分，新北市議會國民黨團議員20餘人，將到台北市攝影棚與朱立倫合照相挺，展現並肩作戰的大團結氣氛。

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