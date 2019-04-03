談韓國瑜簽MOU 柯P酸：靠政治力維持經濟力 沒辦法持久

2019-04-03 12:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜日前雙雙到國外出訪，相較於韓國瑜帶回不少訂單，柯文哲似乎沒有成效。對此，柯文哲今受訪不客氣說，出去賣還是很好，盡量賣，但是如果違反經濟法則，那就變成要靠政治力去維持經濟力，這樣還是沒辦法持久。

柯文哲上午出席言論自由日紀念儀式後接受媒體聯訪，對於他接受電視專訪時談到高雄技術不好，簽再多MOU也沒有用，柯文哲解釋，台灣農產品如果輸到日本，因為緯度不同，生產的水果不同，像台灣的頂級芒果在日本有市場，可是如果台灣要輸出到廣東福建，因為緯度相同氣候相同，「生產條件相同的時候，我們就失去優勢」，特別是他們的經濟規模比我們大，這更難。

柯直言，所以變成如果一定要輸到跟生產條件相同的地方，變成要技術取勝，比方說黑金剛蓮霧那種很特殊的品種，不然就是農產品加工，科技要勝過對方。

柯還說，簽MOU也沒有用，除非是政治採購，不然你在商言商，除非你品質要贏過他很多、很頂級的，台灣要農業要升級，要外銷只能走技術升級這條路，沒做到，簽MOU還是沒有用，如果沒做到簽了要跟你買，那一定是政治採購，就是違反經濟法則。

「對我來講，你問我的話，我還是主張技術升級」，柯表示，因為台灣過去20年產業最大問題是產業升級失敗，產業升級失敗，純粹要用政治採購那就很累了，「萬一他不滿你不死了？」

媒體追問，柯的言下之意是指韓國瑜都是政治訂單？柯則指要看採購內容，賣的產品是什麼東西，基本上他還是科學家、是教授，「我們會分析說，這個緯度多少、經濟規模多少、價格會多少」，柯也不諱言，他覺得農委會怎麼連這個都不會辯護，「實在有夠差。」

當被問及是不是在批評韓國瑜時，柯意有所指表示，出去賣還是很好，盡量賣，但是如果違反經濟法則，那就變成要靠政治力去維持經濟力，這樣還是沒辦法持久。

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