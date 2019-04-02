「禽獸說」惹議 拷秋勤：孟子說過一樣的話

2019-04-02 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會主委陳明通日前上廣播節目受訪時表示，「只求溫飽，犧牲自由民主，和豬狗禽獸有什麼差別？」引來中國國民黨圍剿。對此，台灣樂團拷秋勤於臉書上分享，陳明通這席話的概念，兩千多年前的思想家孟子早就講過了。

拷秋勤在貼文中分享《孟子‧滕文公上》所言：「人之有道也，飽食、暖衣、逸居而無教，則近於禽獸。」意即做人應追求道，如果只是吃飽穿暖，安居逸樂卻不接受教育、不知禮義，那就和禽獸差不多了。

拷秋勤認為，陳明通所言「犧牲自由民主只求溫飽與禽獸無異」根本和孟子是同樣的概念，嘲諷道：「哲學家孟子挺台獨啦！」、「一定是民進黨的網軍」、「孟子肯定是新潮流的」。

最後他們補充，這幾千年前的經典名言，點破了現代部分台灣人的貪欲及淺碟心態。

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