吳敦義6日要見韓國瑜 王金平：8日會和我單獨「抬摃」

2019-04-02 18:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍的前立法院院長王金平，今天下午前往墾丁福容飯店出席參加全國地方議會議長、副議長第1次聯誼座談會，除展現與縣市議長、副議長的好交情及影響力外，他回應國民黨主席吳敦義將於6日與韓國瑜公開會面的事他並不清楚，但8日將和吳敦義單獨喝茶聊天，預料將是深談有關初選的事宜。

王金平今天特地來到在觀光盛地墾丁所舉辦的「全國地方議會議長、副議長第1次聯誼座談會」，入場時與全國各地的正、副議長握手寒暄，展現與地方政壇交好的人氣及實力，入場前並接受媒體訪問。

王金平4/3搶先跟韓國瑜碰面

媒體詢問王金平指吳敦義6日將和韓國瑜公開會面，有先說好不談論2020總統選舉議題，他會不會擔心因為初選的日期不確定，甚至往後拖而再產生變數等等？王金平回答，自然就好，中央黨部怎麼安排，怎麼處理他都尊重，媒體追問，目前黨部都還沒有確切的初選有關的日期，王則回應，他已被邀請4月8日到中央黨部喝茶「抬摃一下」。

王並強調他的參選意願堅持如初「那是當然的」，面對媒體追問，他也透露4月8日是和吳敦義單獨會面，至於他4月8日前會不會和韓國瑜會面，王金平則說，明天就會和韓碰頭，不過這是座談會，並非有約好。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/