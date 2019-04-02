高雄赤化？待轉區標示竟寫簡體字 立委：愚人節已經過了

2019-04-02 19:53

首次上稿 19:32

更新時間 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委劉世芳今天（2日）在臉書上發文指出，高雄市九如及澄清路口的待轉區標誌寫的是簡體字的「待転区」，而非繁體字的「待轉區」，「高雄市政府要不要出來說明一下」？不過，有網友指出，「転」字其實是日本漢字，不是中國的簡化字。

照片中，高雄市自強路橋下新劃設的待轉區標誌是簡體字，讓劉世芳痛斥「今天不是愚人節了吧」、「還我繁體字，這裡是台灣高雄」。同時，她也呼籲，如果高雄市民眾有看到其他簡體標誌，可以將相關資訊轉告給她。

此外，民進黨高市議員何權峰也在臉書質疑高雄「提早赤化」。他痛斥：「韓國瑜市長口口聲聲說反對一國兩制，但其實統戰台灣無所不在？」

消息一出，網友紛紛留言表示「太可惡了」、「這承辦人是會升級嗎」、「是台灣高雄，搞清楚」、「高雄變成中國特區了嗎」、「這樣驗收的過，可以提告高雄市政府瀆職」、「現在就如此囂張還能讓他當總統，一定獨裁護闢」；不過，底下也有人指出，雖然「區」是簡體字，但標誌上的「転」字其實是「轉」的日本漢字，總之不是繁體字。

時代力量議員黃捷在臉書表示，經致電向養護工程處反映後，對方已立即重劃標誌，並表示是廠商無心之過，未來會特別注意。黃捷補充：「這是因為4日自強路橋要拆了，所以臨時劃設的待轉區，以後確定的劃設要持續關注。」

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