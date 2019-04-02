反悔？議員要求簽下不選總統MOU 韓國瑜拒絕：變數太多

2019-04-02 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前才剛表明自己堅決不考慮2020總統大選，今天卻又態度曖昧？今天民進黨籍高雄市議員高閔琳等人在議會質詢韓國瑜，要求他向高雄市民保證，絕不會接受國民黨徵召、參選2020，沒想到韓國瑜以現在政治變數太多為由當場拒絕，引外界遐想。

綜合媒體報導，韓國瑜上月出訪中國，簽下多份農漁產品訂單備忘錄（MOU）。今天韓國瑜前往高雄市議會備詢時，議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、李伯毅、何權峰共5人聯合質詢，會上更直接質問韓國瑜訪中簽下的到底是「合作備忘錄」（Memorandum of Understanding）？還是「統一（台灣）備忘錄（Momorandum of Unification）」？

對此，韓國瑜馬上撇開責任，表示在中國簽署MOU的單位是農漁會，不是他本人，他只是見證人。

高閔琳等人接著拿出一份MOU簽約單，表示他們要替高雄市民向韓市長簽約，內容要求韓承諾絕不會接受國民黨徵召、參選2020總統。韓國瑜則表示，昨天民進黨立委劉世芳才在立法院提出罷免他的想法，「我怎麼能簽呢？變數這麼多，高雄政治紛擾多，大家不覺得嗎？」此說法馬上引起現場一片譁然。

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